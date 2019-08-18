شكرا لقرائتكم خبر عن ألسنة لهب ودخان.. حريق ضخم في محطة وقود بتبوك والدفاع المدني يتدخل (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشب حريق ضخم في محطة وقود بحي المروج في تبوك، إذ باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحريق لإخماده. وأظهر مقطع فيديو، ارتفاع ألسنة اللهب والدخان حيث شُوهدت من مسافة بعيدة. وأعلن “مدني تبوك” إخماد الحريق الذي اندلع في صهريج بنزين داخل محطة وقود بحي المروج، لافتا إلى أن الحريق نتج عنه تضرر عدد من المركبات المتوقفة بجوار المحطة دون أي إصابات. Advertisements

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