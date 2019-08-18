شكرا لقرائتكم محامون يلوّحون لأردوغان بمقاطعة احتفال افتتاح العام القضائي في قصره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 19:10

لوّحت عشرات من نقابات المحامين في تركيا بمقاطعة افتتاح الرئيس رجب طيب أردوغان العام القضائي، المقرر في قصر الرئاسة، معتبرة أن في ذلك انتهاكاً آخر لاستقلالية القضاء.



وأعلنت 42 نقابة، بينها نقابتا إسطنبول وأنقرة، أنها لن تشارك في الاحتفال المرتقب في 2 أيلول (سبتمبر) المقبل، مشددة على أن هذا الافتتاح يجب أن ينظّم في مقرّ المحكمة العليا، لا في قصر الرئاسة.

وقال محمد دوراك أوغلو الذي يدير نقابة محامي إسطنبول: "ضعفت بشدة في السنوات الأخيرة استقلالية القضاء، وهو خاضع لضغط السلطة التنفيذية. في ظلّ هذه الأوضاع، كنا نأمل بعقد احتفال افتتاح العام القضائي في مكان يشكّل تمثيلاً لفصل السلطات، لا في محفل سياسي".

وأكد أن النقابات ستواصل القتال من أجل استقلال القضاء في تركيا، وزاد: "لسنا خائفين ولا مترددين. لا نرى حلاً آخر سوى مواصلة النضال".

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في المقابل، رفض أردوغان الانتقادات في هذا الصدد، معلناً "تنظيم الاحتفال في مكان للشعب، ما يعزّز استقلالية القضاء".

وتعتبر المعارضة أن المحاكم التركية خضعت لضغوط حكومية، إذ أصدرت أحكاماً لمصلحة السلطات، منذ عملية "تطهير" ضخمة طاولت القضاء، بعد فضيحة فساد عام 2013 ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.

ويُنظم احتفال افتتاح العام القضائي في قصر الرئاسة في أنقرة منذ العام 2016، بعد المحاولة الانقلابية التي تلاها اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص.

وينتقد الغرب ومدافعون عن حقوق الإنسان أردوغان، لتهجّمه على حرية الصحافة وتدخله في عمل المحاكم.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات في تركيا تراجعا منذ العام 2014، وأن القضاة والمدعين العامين يخضعون لضغط مكثف من الحكومة.