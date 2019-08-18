شكرا لقرائتكم قصف إسرائيلي يستهدف غزة رداً على إطلاق صواريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، القدس (المحتلة) - «الحياة»، أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 18:13

قالت مصادر فلسطينية محلية إن الجيش الإسرائيلي قصف موقعين ومناطق زراعية في شمال قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي أطلقت صاروخاً على موقع شمال بلدة بيت لاهيا ودمرته بالكامل، ما أدى إلى اشتعال النيران من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



من جانبه، غرّد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الجيش الإسرائيلي رصد عدداً من المسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت النار باتجاههم.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، واعترضت منظومة «القبة الحديدة» اثنين منها، في قصف هو الثاني من نوعه في غضون 24 ساعة.

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وقال الجيش في بيان إنّ «ثلاثة مقذوفات أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل»، مضيفاً أنّ اثنين منها «اعترضتهما منظومة القبة الحديدة»، فيما لم يعطِ أي تفصيل بخصوص المقذوف الثالث. ودوّت صفارات الإنذار في مدينة سديروت، وفق البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة اعتراض مقذوف مصدره قطاع غزة، في أول قصف من نوعه منذ أكثر من شهر. وشنّت طائرة حربية إسرائيلية صباح السبت غارات على ثلاثة أهداف في القطاع، بحسب مصدر أمني فلسطيني.

من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ غارتين على «أهداف تحت الأرض تعود إلى حركة حماس في شمال قطاع غزة ووسطه»، من دون أن يورد تفاصيل إضافية.