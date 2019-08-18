شكرا لقرائتكم مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران جنود إسرائيليين قرب السياج الحدودي في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غزة - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 18:12

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران جنود إسرائيليين في شمال القطاع.



وقالت الوزارة إن الشهداء هم: محمود عادل الولايدة (24 عاماً) ومحمد فريد أبو ناموس (27 عاماً) ومحمد سمير الترامسي (26 عاماً). وقالت الوزارة إن الشهداء هم: محمود عادل الولايدة (24 عاماً) ومحمد فريد أبو ناموس (27 عاماً) ومحمد سمير الترامسي (26 عاماً). وكان الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه «مسلحين مشبوهين» أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل.



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