شكرا لقرائتكم الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على «حقل الشيبة» وتؤكد تضامنها التام مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 18:05

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة النفطي في السعودية عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار «درون» مفخخة.



واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات - في بيان صحافي اليوم (الأحد)- بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل خطراً جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة الشقيقة، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.