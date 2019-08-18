شكرا لقرائتكم رئيس «البرلمان العربي» يدين استهداف «حقل الشيبة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 16:48

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في المملكة .



وقال السلمي في بيان صحافي اليوم (الأحد)، «إن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية يستهدف إمدادات الطاقة في العالم الأمر الذي يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي».

وطالب بضرورة اضطلاع مجلس المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي بحزم لممارسات هذه الجماعة الإرهابية وداعميها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.