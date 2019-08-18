شكرا لقرائتكم نتانياهو يقلل من أهمية تهديدات حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 16:14

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس السبت، إنه «غير متأثر» بخطاب الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، الذي حذّر خلاله من القوة العسكرية لحزبه.



وقد أعلن نصر الله الجمعة في كلمة بثها التلفزيون أن حرب العام 2006 بين الطرفين ساعدت حزب الله على تطوير «نظام عسكري للدفاع عن قرانا وبلداتنا ومدننا». وحذّر نصرالله من أنه «إذا دخلت إسرائيل جنوب لبنان... فسترى تدميراً مباشراً على الهواء للألوية الإسرائيلية».

ورد نتانياهو السبت قائلاً: «لسنا متأثرين بتهديدات نصر الله». وتابع في بيان على تطبيق واتساب أن نصرالله «يعرف جيداً لماذا يلقي الكلمة من أعماق مخبئه».

ونصر الله نادراً ما يظهر علنا. وكان صرّح في مقابلة مع صحيفة «الأخبار» اللبنانية عام 2014 أنه يغيّر أماكن نومه بشكل منتظم، خصوصاً منذ حرب 2006.