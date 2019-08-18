شكرا لقرائتكم مصر تتعهد بكل الدعم الممكن للسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 9 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 16:15

تعهد رئيس الوزاء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم بلاده كل أشكال الدعم الممكن للسودان خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمها الاتحاد الأفريقي، حتى يستعيد السودان مكانته المميزة في القارة.



وكان مدبولي وصل إلى الخرطوم صباح أمس، للمشاركة نيابة عن الرئيس المصري رئيس الاتحاد الأفريقي عبد الفتاح السيسي في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين الجيش السوداني وقوى الحرية والتغيير فى السودان.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية «الشرق الأوسط» عن مدبولي تأكيده أن بلاده لن تألو جهداً في دعم السودان، معرباً عن تطلع مصر لأن يمثل هذا الحدث التاريخي نقطة انطلاق في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان، بما ينعكس على رفاهية المواطن السوداني الشقيق.