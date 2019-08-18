واشترط البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن يكون التقديم على الوظيفة للسعوديين والسعوديات فقط.
ودعا البرنامج، الراغبين بالتقديم على الوظيفة للإطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة من خلال زيارة موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح البرنامج أن آخر موعد للتقديم هو يوم 31 أغسطس/أب الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وظيفة في الأمم المتحدة للسعوديين فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.