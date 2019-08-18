وظيفة في الأمم المتحدة للسعوديين فقط

واشترط البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن يكون التقديم على الوظيفة للسعوديين والسعوديات فقط. ودعا البرنامج، الراغبين بالتقديم على الوظيفة للإطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة من خلال زيارة موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضح البرنامج أن آخر موعد للتقديم هو يوم 31 أغسطس/أب الحالي.

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