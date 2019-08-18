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© REUTERS / SUHAIB SALEM
وقالت إمارة مكة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنه على الفور تم وقوف المختصين من بلدية الشرائع الفرعية، بحضور رئيس البلدية، مضيفة: "اتضح وجود اتفاقية موقعة بين صاحب المطبخ وإحدى المؤسسات الخيرية مضمونها القيام بتقطيع لحوم نسك الحجاج إلى أجزاء صغيرة وإعادتها إلى شاحنة اللحوم، لغرض توفيرها للإعاشة".
وأكدت إيقاع الغرامات البلدية بحق المطبخ المذكور وفقا للأنظمة والتعليمات، لكون هذا النشاط مخالفا للقوانين، مشددة على ضرورة تطبيق جميع المنشآت التجارية الأنشطة المصرحة لها، محذرة المخالفين من تطبيق العقوبات بحقهم.
يذكر أن عدد من المغردين تداولوا مقطعا مصورا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عدد من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة في مكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة مكة تكشف حقيقة فيديو متداول لسيارة تحمل لحوم أضاحي في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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