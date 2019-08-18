دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد شاحن لاسلكي بقدرة 30W من هواوي في تسريبات من FCC ظهر على التقنية بلا حدود.

أشار تقرير نشر خلال الفترة الماضية إلى أن مجموعة Mate 30 من هواوي سوف تدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 25 واط، ولقد أكدت تسريبات جاءت من قاعدة بيانات FCC على خطط هواوي لإطلاق شاحن لاسلكي بقوة 30W قريباً.

وتشير الوثائق إلى أن الشاحن قادم بقوة 30 واط وليس 25 واط فقط، ومع ذلك، فإنه لم يتم الموافقة على هذا الطلب بالكامل نظرًا لعدم تمكن الشاحن من تلبية متطلبات إنتاج الطاقة بقوة 30 واط.

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فمن المرجح أن تستقر الشركة مع الـ 25 واط إذا لم تتمكن هواوي من تقديم وحدة محسنة أخري يمكنها إنتاج قوة 30 واط قبل إصدار مجموعة Mate 30، إلا أن التفاصيل المؤكدة تشير إلى ترقية في الشحن اللاسلكي تنطلق مع سلسلة Mate 30 قريباً.

المصدر

هذا الموضوع رصد شاحن لاسلكي بقدرة 30W من هواوي في تسريبات من FCC ظهر على التقنية بلا حدود.