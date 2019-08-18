شكرا لقرائتكم خبر عن تيار الحكمة العراقى يعارض فرض السجائر على البطاقة التموينية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب عن تيار "الحكمة" العراقى على البديرى ، ما أسماه بقرار وزارة التجارة فيما يتعلق بفرض السجائر على المواطنين بـ"البدعة الغريبة"، مؤكدا شروعه فى جمع التواقيع لمساءلة وزير التجارة.

وقال البديرى، إن "الخطوة التى قامت بها وزارة التجارة بفرض سجائر ماركة "سومر" (من الانتاج المحلي) على المواطنين ضمن البطاقة التموينية وبسعر 2500 دينار (دولاران)، لكل 10 علب سجائر - على حد قوله - هى بدعة غريبة وتناقض أوقعت الحكومة نفسها فيه".

وأضاف، أنه "كان الأجدر بالحكومة لو كانت فعلا تدعى الحرص على دعم المنتوج المحلى، أن تعمل على إضافة الألبان أو بيض المائدة أو التمور المعلبة أو غيرها من عشرات البضائع المحلية عوضا عن فرض السموم على المواطن، مشيرا الى البرلمان وفى الدورة السابقة أصدر قرارا بمنع التدخين فى المؤسسات والدوائر الحكومية .