شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدعو للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات فاعلة وسريعة للضغط على إسرائيل؛ لوقف انتهاكاتها للمقدسات فى القدس المحتلة، والتى تشكل خرقًا للقانون الدولى وتصعيدًا خطيرًا يؤجج الصراع ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

جاء ذلك خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين فى المملكة الأردنية اليوم /الأحد/؛ لبحث التصعيد الإسرائيلى فى القدس، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحذر الصفدى من التبعات الخطرة للانتهاكات الإسرائيلية وخطواتها الأحادية التى تستهدف الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المقدسات، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن تتوقف عن خرق التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

كما أكد ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لحل الصراع وفق حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام.

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وأشار إلى موقف الاتحاد الأوروبى الداعم لحل الدولتين وللقدس والمتمسك بالشرعية الدولية مرجعية وحاكما لجهود حل الصراع، وكذلك دعم دول الاتحاد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مؤكدًا اعتزاز بلاده بشراكتها الصلبة مع الاتحاد الأوروبى ودوله والتى تبدى تعاونًا اقتصاديًا ودفاعيًا وأمنيًا وسياسيًا وتنسيقًا فى جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

من جهتهم.. أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبى دعم حل الدولتين بصفته السبيل العملى الوحيد؛ لحل الصراع وموقف الاتحاد الداعى لتطبيق الشرعية الدولية، مشيدين بدور الأردن الأساسى فى جهود تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.. مؤكدين الحرص عَلى تطوير العلاقات مع الأردن فى جميع المجالات.

يشار إلى أن الأردن قد أدانت، الأربعاء الماضي، تصريحات وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى "غلعاد اردان"، والذى دعا إلى تغيير الوضع القائم فى القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة فى الحرم القدسي.. كما أدانت استمرار الانتهاكات؛ اثر صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فى حرم المسجد الأقصى فى أول أيام عيد الأضحى، داعيًا إلى وقف هذه الممارسات العدوانية فورًا.ش