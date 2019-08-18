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الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة فى باقم بصعدة شمالى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، من تحرير مناطق جديدة فى مديرية باقم شمالى محافظة صعدة شمالى البلاد.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلى قوله إن "قوات الجيش حررت قرى (قماحل) و(القحلة) و(زماحل) و(آل معيض) و(الجبل الأسود) فى مديرية باقم".

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ودمرت مدفعية الجيش تعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي، كانت فى طريقها إلى مناطق المواجهات؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

وانتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمنى كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها مليشيا الحوثي؛ فى محاولة فاشلة منها لإعاقة تقدم قوات الجيش اليمني.

 

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