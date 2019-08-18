شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعم الانتقال السياسى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الصين دعمها لعملية الانتقال السياسى فى السودان، وجهود استكمال تحقيق الاستقرار، والتزامها بالوقوف إلى جانب السودان فى المنابر الدولية لحماية مصالحه القومية.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة إلهام إبراهيم الوكيل، المساعد بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشئون الإفريقية السفيرة شو جينغهو، التى مثلت بلادها فى الاحتفال بتوقيع وثائق الفترة الانتقالية بالسودان أمس السبت.

وقال السفير بابكر الصديق محمد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن إلهام الوكيل، المساعد بوزارة الخارجية أعربت عن شكر الحكومة السودانية ، على الدعم الصينى المستمر للسودان فى كافة المجالات.

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واستعرضت السفيرة السودانية، تشكيل ومهام الحكومة الانتقالية بالتركيز على قضيتى السلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادى بالبلاد بالتعاون مع الشركاء الإقليمين والدوليين، مشيدة بمستوى التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين، وضرورة تعزيز التنسيق فى المنابر الدولية وتبادل الدعم.

من جانبها، أكدت مبعوثة الحكومة الصينية أن السودان بلد صديق يشهد حدثا مهما فى تاريخه، مشيرة إلى اهتمام بلادها بتطورات الأوضاع فى السودان.