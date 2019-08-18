المصريون يسجلون رقما قياسيا جديدا في الحج

ووفقا لصحيفة "مكة"، فقد تصدر المصريون حجاج الداخل من المقيمين خلال السنوات الخمس الأخيرة على مستوى جميع مراكز الحصر الستة المؤدية إلى مكة المكرمة، بحسب هيئة الإحصاء.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس)، قد أعلنت في وقت سابق، أن مصر تصدرت أعداد الحجاج بـ 85 ألفا و663 حاجا، وجاءت العراق في المرتبة الثانية بـ57 ألفا و975 حاجا بزيادة تصل لقرابة 20 ألف عن العام الماضي، فيما جاء حجاج الجزائر في المرتبة الثالثة بـ36 ألفا و478 حاجا، ثم جاءت المغرب في المرتبة الرابعة بـ32 ألفا و696 حاجا، والسودان خامسا بـ32 ألفا و76 حاجا، واليمن سادسا بـ23 ألفا و736 حاجا وسوريا سابعا بـ22 ألفا و529 حاجا لتأتي بكامل حصتها هذا العام.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد هنأت المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة على نجاح موسم الحج، الذي استقبلت خلاله المملكة 2.5 مليون حاج.

وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه "تهنئ WHO الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 دون الإبلاغ عن أي من أحداث الصحة العامة أو فاشيات الأمراض في صفوف الحجيج".

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كما قدمت المنظمة الشكر للعاملين في مجال الصحة، قائلة: "تشكر المنظمة جميع أبطال الرعاية الصحية على تفانيهم في تقديم الرعاية الصحية لـ 2.5 مليون حاج".

وذكرت: "أوفدت المنظمة فريقا من الخبراء لدعم جهود وزارة الصحة، وضمان تنفيذ تدابير التأّهب في مجال الصحة العامة بهدف الوقاية من حدوث أي فاشيات محتملة للأمراض".

كما أشارت المنظمة إلى أن موسم الحج جاء هذا العام في وقت تحدق فيه أخطار عديدة بالصحة العامة العالمية، مشيرة إلى تفشي وباء إيبولا الذي أثار قلقا دوليا وتتطلب استجابة عالمية.