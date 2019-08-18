شكرا لقرائتكم خبر عن كونا: أمير الكويت تعافى من عارض صحى ألم به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "تعافى من العارض الصحى الذى تعرضه له سموه"، وإنه الآن فى حالة صحية طيبة .

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميرى بالإنابة محمد ضيف الله شرار، قوله إن الشيخ صباح أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة.

وجاء نص البيان عن وزیر شؤون الدیوان الأمیرى بالإنابة محمد ضیف الله شرار، بأن أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحى الذى تعرض له وبعد إجراء الفحوصات الطبیة المعتادة التى تكللت نتائجھا بالتوفیق والنجاح مبتھلین إلى المولى جل وعلى أن یدیم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافیة.

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