الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على "انتهاكات الأقصى"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اشتباكات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، للتعبير عن إدانة الأردن ورفضها لـ"الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف"، وللمطالبة بـ"التوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، أن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي أبلغ السفير الإسرائيلي "رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".

وأكد القضاة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أنه "تم إعلام السفير الإسرائيلي خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط".

وأكدت الخارجية الأردنية، إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين من الوصول إليه أو "وضع أي قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال"، و"شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

Advertisements

وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على جميع مؤسسات الوقف الإسلامي في مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى.

وكانت اشتباكات وقعت قبل أيام بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين في المسجد الأقصى، على خلفية القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول المصلين إلى المسجد، والسماح لعشرات المستوطنين الإسرائيليين بدخول المسجد الأقصى.