إيران: الخطوة الأمريكية بشأن إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا "مستفزة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جنود أتراك أعلى مراقبة عند نقطة حدودية مع سوريا يوم 31 مايو 2019 نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن وزارة الخارجية قولها إن اتفاق الولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا الحليف الوثيق لإيران ”استفزازي ومثير للقلق“. وكانت الولايات المتحدة وتركيا قد اتفقتا الأسبوع الماضي على إنشاء مركز مشترك للعمليات لمنطقة مقترحة على امتداد الحدود السورية الشمالية الشرقية. وقالت فارس ”المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي قال إن الإعلانات والاتفاقات التي صدرت عن المسؤولين الأمريكيين في الآونة الأخيرة بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا مستفزة ومثيرة للقلق“.

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