الرئيس العراقي: الانتصارات تحققت بفضل تضحيات كل صنوف مؤسساتنا الأمنية

ونقل موقع رئاسة الجمهورية العراقية تأكيد الرئيس العراقي، في كلمة له خلال لقائه وزير الدفاع وكبار القادة والضباط، أن هناك اجماع وطني على دعم المؤسسة العسكرية لأنها المرتكز لمستقبل آمن للعراق والعراقيين، مشيراً الى اننا الآن في طور استكمال بناء مؤسساتنا ودولتنا التي نريدها ديمقراطية اتحادية مستندة الى الدستور.

وأضاف صالح "أن مؤسسة الجيش بحاجة الى اهتمام جدي لتعزيزها ودعمها بكل الامكانات المتاحة، مبيناً أن العراق يعيش اليوم تحولات مهمة، وتحديات كبيرة، أهمها البناء والإعمار، استناداً إلى الانتصارات التي تحققت ضد العصابات الإرهابية بفضل تضحيات المقاتلين من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبشمركه وأبناء العشائر، والانتقال الى تحقيق فرص عمل للشباب العاطل وتسخير موارد البلد لخدمة العراقيين.

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وشدد الرئيس العراقي على أن العراق لا يريد أن يتحول مرة أخرى إلى ساحة تناحر وصراع إرادات على حساب أرواح العراقيين وأموالهم، وهذا يعتمد على المؤسسة الرصينة الوطنية التاريخية للجيش العراقي، كجيش وطني مترفع عن السياسة يحمي النظام والدستور ويدافع عن الوطن.

وأشار صالح إلى أن سياسة الأمن القومي العراقية، والسياسة الخارجية للعراق المجمع عليها في الرئاسات الثلاث ومن القوى السياسية هي أن يكون العراق أولاً، وأن لا يتم القبول بتحويله إلى ساحة صراع للآخرين.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.