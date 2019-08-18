بتكليف من السيسي... إخلاء القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية

وفي اجتماع حضره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، والاستشاري المكلف بأعمال التطوير شهاب مظهر، تحدث مدبولي عن سرعة البدء في تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة.

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وفي بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، قال مدبولي إن ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.

وأضاف أن هناك تكليف من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حاليا تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.

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وأوضح أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية.

ولفت إلى أن ميدان التحرير هو أحد أهم الميادين، ولذا تم التكليف بتطويره على أعلى مستوى، حيث سيتم تزيينه بإحدى المسلات، التي يتم ترميمها بطول 19 متر، وكذا الاهتمام بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع.