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ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد 18 أغسطس/ آب، مشيرة إلى قول النائب عن تيار الحكمة على البديري إن فرض سجائر "سومر" على المواطنين في الحصة التموينية بـ"البدعة الغريبة"، مشيرا إلى أنه سيسعى لاستضافة وزير التجارة محمد العاني وتوجيه سؤال له بشأن ذلك.
وقال البديري: "كما يبدو فإن الفاسدين لم يكفهم موت العراقيين بالعجلات المفخخة وبما يفعله تنظيم داعش الإرهابي، فاخترعوا بدعة توزيع السموم لهم بالبطاقة التموينية"، مضيفا: "قد نسمع مستقبلا بتوزيع المخدرات أيضا في حال تسلم التوزيع الحصري لها أيضا أحد الفاسدين".
واستطرد: "أصدر البرلمان في الدورة السابقة، قرارا بمنع التدخين بالمؤسسات والدوائر الحكومية، واليوم تأتي الحكومة لتوزع السجائر إجباريا على المواطنين"، مشيرا إلى أن حدوث ذلك يعكس تناقضا غريبا.
يذكر أن بعض الأشخاص قالوا إنهم "فوجئوا بفرض سجائر على كل عائلة ضمن مفردات البطاقة التموينية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توزيع السجائر على بطاقة التموين… نائب عراقي: سنحاسب المتورطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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