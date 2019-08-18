دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تستعد لإطلاق هاتف MI MIX 4 بمستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت تسريبات جديدة جاءت من الصين على خطط شاومي للإعلان عن هاتف MI MIX 4 خلال الشهر المقبل، حيث من المرتقب أن يكون أول هاتف يصل إلى الأسواق بمستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل.

تستعد شركة شاومي لإطلاق أول إصدار من الهواتف الذكية التي تضم مستشعر سامسونج الجديد المميز بدقة 108 ميجا بيكسل، حيث من المتوقع أن يكون هذا الإصدار هو هاتف Mi MIX 4.

ولقد أشار Wang Teng في تصريحات سابقة إلى أن Redmi ستكون من أولى الشركات التي تقدم هاتف بمستشعر 64 ميجا بيكسل إلى الأسواق، لذا من المتوقع أن يكون إصدار شاومي القادم من فئة الهواتف المميزة الذي ينطلق بمستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل.

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ويعد هاتف Mi MIX 4 هو الإصدار المرشح لضم مستشعر سامسونج الذي أعلن عنه مؤخراً، ليتم تجربة المستشعر في أول هواتف شاومي التي تنطلق قريباً للأسواق، بينما تشير بعض التسريبات الأخرى إلى أن هاتف Mi 9S هو أيضاً من بين إصدارات شاومي المرتقب الإعلان عنها قريباً، إلا أنه ينطلق بميزة دعم الإتصال شبكات الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Mi MIX 4 بمجموعة من أفضل المواصفات إلى جانب مستشعر سامسونج، ومن بينها رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، كما تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة، كما يدعم شاحن بقدرة 100W.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تستعد لإطلاق هاتف MI MIX 4 بمستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.