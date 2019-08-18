قال مصدر بتحالف المعارضة السوداني لوكالة رويترز إن التحالف حدد أسماء ممثليه الخمسة بالمجلس السيادي الجديد الذي سيحكم السودان خلال الفترة الانتقالية ومدتها ثلاث سنوات.
وأضاف المصدر أن تحالف قوى الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي وسليمان حسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.
ونص الاتفاق الموقع أمس السبت بين المعارضة والمجلس العسكري السوداني على اختيار كل منهما لخمسة أعضاء بالمجلس السيادي على أن يختارا معاً 11 عضواَ آخرين.إقرأ أيضاً:
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم حفل الزفاف بكابول
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف المعارضة السوداني يحدد أعضاءه الخمسة في مجلس السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.