تحالف المعارضة السوداني يحدد أعضاءه الخمسة في مجلس السيادة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA قال مصدر بتحالف المعارضة السوداني لوكالة رويترز إن التحالف حدد أسماء ممثليه الخمسة بالمجلس السيادي الجديد الذي سيحكم السودان خلال الفترة الانتقالية ومدتها ثلاث سنوات. وأضاف المصدر أن تحالف قوى الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي وسليمان حسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق. ونص الاتفاق الموقع أمس السبت بين المعارضة والمجلس العسكري السوداني على اختيار كل منهما لخمسة أعضاء بالمجلس السيادي على أن يختارا معاً 11 عضواَ آخرين. إقرأ أيضاً: إقرأ أيضاً: داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم حفل الزفاف بكابول

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