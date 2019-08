"الـing بيعمل مصايب".. أحمد حسن يثير الجدل في رسالته لزوجته بخطأ لغوي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press أحمد حسن وزوجته زينب

ما زال سعي "اليوتيوبير" أحمد حسن وزوجته زينب في "ركوب التريند" مستمر، فالشهرة والتربح التي حققها الثنائي من نشر فيديوهات طفلتهما "إيلين" كانت بداية في نشر المزيد من الفيديوهات والصور التي يثار حولها الجدل عبر منصات "السوشيال ميديا".

مجموعة من الصور نشرها الثنائي وثقت لحظات حميمية جمعت بينهما داخل حمام السباحة، أثناء قضائهما إجازة عيد الأضحى في دبي، حيث ظهرا الثنائي داخل حمام سباحة في "مارينا دبي"، بملابس السباحة وتبادلا قبلة فرنسية، وتحفظ "هن" وقتها على نشر هذه الصورة التي وثقت لحظة خاصة بين الرجل وزوجته.

ورغم الصورة المثيرة إلا أن "اليوتيوبير" أحمد حسن، أعاد نشرها من جديد وأرفقها بتعليق حمل خطأ لغوي، فأبدل المعنى المقصود إلى معنى آخر يحمل الإيحاءات، فكتب على الصورة: "have fun with my love" وفيما معناه: "استمتعوا بحبي"، وكان من المفترض أن يكتب: "having fun with my love" أي: "استمتع مع حبي".

شاهد أيضا: نجمات يمتلكن مواهب مدهشة وغريبة ستحقق لهن الشهرة والثروة إذا تركن الفن

Advertisements

تعليق أحمد حسن أثار الجدل والسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر حساب يحمل اسم رانيا عادل: "نسيان الـing بيعمل مصايب.. ده مثال حي ليه لازم تركزوا في حصص الـGrammar".

وبعد الهجوم الذي تعرض له "اليوتيوبير" أحمد حسن، لم يصحح الخطأ اللغوي لكنه قرر حذف الصور من حساباته عبر "السوشيال ميديا".

من هو أحمد حسن وزوجته زينب؟

وكان الجدل أثير حول أحمد حسن وزوجته زينب مؤخرًا، بعدما قاما الثنائي بتصوير طفلتهما الرضيعة "أيلين"، في مواقف حياتية مختلفة، ومنها "أول فوتوسيشن"، غيرها من الفيديوهات التي وصل عددها 7، وكانت الطفلة تظهر مستاءة بشدة خلال الفيديوهات، فاتهمهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإهمال الطفلة، واستغلالها تجاريًا من أجل الحصول على أموال من موقع "يوتيوب"، وتقدم عدد منهم بالفعل بالشكوى إلى خط نجدة الطفل.

وبالفعل تحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغين لـ النائب العام، بناء على شكاوى الخط، ووجهوا لهما عدة اتهامات، تصل العقوبة المحتملة لأحمد حسن وزينب فيها إلى السجن 5 سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى الغرامة، وذلك جراء تربح أحمد حسن من فيديوهات ابنته "أيلين".