شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تخفيف حدة التوتر فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، والسفير الإيرانى لدى العراق ايرج مسجدى على ضرورة تخفيف حدة التوتر فى المنطقة. وخلال استقباله السفير الايرانى لدى بغداد بحث الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون المشترك فى المجالات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين..حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد. كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، والتأكيد على ضرورة تخفيف حدة التوتر فى المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

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