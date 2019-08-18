شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار 9500 منزل ووفاة 46 شخصا جراء السيول في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، مصرع 46 شخصا، وإصابة 97، وإنهيار 9500 منزل بشكل كامل، في الفترة من 14 يونيو الماضي إلى 16 اغسطس الجاري، جراء السيول التي ضربت عدة ولايات في السودان.

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف سليمان عبد الجبار، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الضحايا لقوا مصرعهم جراء انهيار منازلهم، أو جرفتهم السيول، وذلك في 16 ولاية.

وأضاف أن 16 ألف أسرة تأثرت بالسيول في كافة أنحاء السودان، لافتا إلى أن 9500 منزل أنهار كليا، وتضرر 4 آلاف منزل، موضحا أن كل محليات ولاية الخرطوم تأثرت بالسيول، خصوصا جنوبها.

وأشار إلى أن هناك نقصا في الإيواء، وحاجة للخيام والمواد الغذائية ومياه الشرب النقية، والخدمات العلاجية والإسعافية، لافتا إلى أن هناك خطة مرتقبة لرش ولاية الخرطوم جويا بالمبيدات.