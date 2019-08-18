شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عطا : الحرب توقفت فى السودان وهدفنا بناء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الفريق ياسر عطا، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إن الشعب السودانى يعيش أجواء من البهجة والسرور عمت كافة أرجاء البلاد .

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وأكد ياسر عطا، خلال مداخلة هاتفية على فضائية TEN ، أن عجلة الحرب قد توقفت تماماً فى السودان، لافتاً إلى أن الحركات المسلحة أصبح همها الشاغل فى الوقت الحالى تطبيق مبادئ الحرية ، الديمقراطية ، السلام ، العدل .

وأوضح ياسر عطا، فى الحوار الذى نشرته صحيفة"المشهد السودانى" أن الشعب السودانى جاهز فى الوقت الحالى فى الوصول مع كافة الإخوة فى الحركات المسلحة لصيغة تهدف لتحقيق مبادئ السلام ووحدة البلاد، مضيفا إن الجهات المختصة تعد حاليا مشروع اقتصادي لإعادة هيكلة الاقتصاد السودانى .