شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى: لن نسمح لأى ميلشيا بافتعال أحداث فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبد الملك على أنه لن يتم السماح لأي مليشيا بافتعال أحداث في البلاد، وذلك تعليقا على أحداث عدن الأخيرة.

وبحث عبد الملك في الرياض، مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الأوضاع على الساحة اليمنية "بما في ذلك أحداث العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعياتها"، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ولفت رئيس الوزراء اليمني ، إلى أن "موقف الحكومة اليمنية والتحالف ثابت من عدم السماح لأي مليشيا متمردة بافتعال أحداث أيا كانت لحرف بوصلة هذا الهدف"، وعبر عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على مواقفه الراسخة ودعمه الثابت لوحدة واستقرار اليمن، وتحمل العبء الأكبر في جهود استعادة الدولة وتصويب الأوضاع.