شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد البرلمانى العربى يندد بممارسات الاحتلال فى ذكرى إحراق الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد رئيس الاتحاد البرلمانى العربى رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة، اليوم الأحد، بإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلى وممارساتها غير القانونية والمخالفة للأعراف والقوانين الدولية فى مدينة القدس.

وأكد الطراونة - فى بيان صادر عن الاتحاد أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم تزامنا مع الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى المبارك - الرفض المطلق للممارسات الإسرائيلية بما فيها انتهاك حرمة دور العبادة، ومنع وصول المصلين المسلمين والمسيحيين إليها، وجميع الإجراءات الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها العربية والإسلامية وتركيبتها الديموجرافية.

وأدان تدنيس المتطرفين للمسجد الأقصى ودور العبادة الإسلامية والمسيحية .. محذرًا سلطات الاحتلال من مغبة الإصرار على استفزاز مشاعر المسلمين عبر التصعيد الخطير لسياساتها التى تهدف إلى تدنيس المسجد الأقصى وتهويده وتقسيمه.

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وأعرب عن وقوف الاتحاد البرلمانى العربى ودعمه الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني، ودعم صمود المقدسيين المرابطين والمدافعين عن هوية وعروبة القدس، مؤكدًا أن القدس ستبقى منارة وبوصلة للعرب والمسلمين.

يذكر أن حريق المسجد الأقصى وقع يوم 21 أغسطس 1969 ، عندما أقدم دنيس مايكل روهان أسترالى الجنسية على إشعال النار فى المسجد القبلى من المسجد الأقصى، حيث التهم الحريق أجزاءً مهمة منه ولم يأت على جميعه ولكن احترق منبر نور الدين زنكي..واستطاع الفلسطينيون إنقاذ بقية المسجد من أن تأكله النار، وقد ألقى جيش الاحتلال القبض على الجاني، وادعى أنه مجنون وتم ترحيله إلى أستراليا.