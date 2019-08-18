قدم: الأهلي المصري يعلن إقالة مدربه لاسارتي

محمد يونس/ الخليج 365

أعلن الأهلي المصري، الأحد، إقالة مدربه الأوروغوياني مارتين لاسارتي من منصبه بعد الخروج من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وودّع الأهلي مسابقة كأس مصر من الدور ثمن النهائي أمس السبت، عقب الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، "الأهلي وجه الشكر للاسارتي ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية".

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وأضاف "قررت لجنة التخطيط تكليف محمد يوسف بمسؤولية قيادة الأهلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد".

وتولى لاسارتي قيادة الأهلي في يناير/ كانون الأول الماضي، ولعب الفريق الأحمر تحت قيادته 31 مباراة.

وتوّج الأهلي مع لاسارتي بالدوري المحلي للمرة الـ41 في تاريخه، ولكنه ودّع دوري أبطال إفريقيا بخسارة كبيرة على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ربع النهائي.

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