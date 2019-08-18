نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، عن نتنياهو قوله "بغض النظر عن الانتخابات (ستعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل)، سنشرع في حملة عسكرية واسعة إذا لزم الأمر".
وأضاف نتنياهو: "سمعت تصريحات أنني أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب اعتبارات الانتخابات، هذا غير صحيح، أي شخص يعرفني يعرف اعتباراتي".
وتأتي تصريحات نتنياهو تعقيبا على إقدام الجيش الإسرائيلي ليلة السبت- الأحد، على قتل 3 شبان فلسطينيين قرب السياج الفاصل، شمالي قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي ليلة السبت، أنه "رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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