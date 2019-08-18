أميرة الشهري ضمن فعاليات جمعية الثقافة والفنون بجدة والتي تنفذها في عيد الأضحى المبارك ، قدمت لجنة التراث والفنون الشعبية بإشراف الفنان سامي الشمراني . مجموعة من الألوان الشعبية المتنوعة ومنها لون فن البحري والسمسية والتي نالت استحسان الحضور ومن الأغاني (عمي يا جمّال + دا غرامك) عزف وغناء الفنان عصام بحرين الصبياني غناء الفنان وليد بادقيل كورال الفنان سامي الشمراني كورال أحمد سالم العماري .

والفقرة الثانيه لون الخطوة الجنوبية الأغنية (تقول الله يطعني) غناء الفنان عصام بحرين الصبياني كورال الفنان حامد القرني كورال الفنان طه شليه . الفقرة الثالثه فن البوص والخبيتي وتنوعت الأغاني ( أنا أحمد الله شيخنا + يا أهل المدينة) عازف البوص الفنان محمد بن حمدان الحربي غناء الفنان سامي الشمراني كورال الفنان عصام بحرين الصبياني كورال الفنان وليد بادقيل . واختتمت الفرقة أمسيتها بتقديم فن المزمار وأدت مجموعة من الأغاني منها ( يالله يا والي + مرحبا وهلا ) غناء الفنان أحمد سالم العماري ، كورال الفنان طه شليه ، كورال الفنان عصام بحرين كورال الفنان حامد القرني .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرقة ثقافة وفنون جدة تقدم عروضاً فنية وتراثية وشعبية احتفالاً بعيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.