مشروع سقيا الماء بجمعية البر الخيرية بالجوف لخدمة الحجاج العائدين

الخليج - ياسر الحبيشي

بدأت جمعية البر الخيرية “بالجوف” صباح يوم السبت الموافق للسادس عشر من شهر ذي الحجة من العام 1440هـ في تنفيذ

مشروع سقيا الماء تحت شعار “سقيا الحجاج وعابري السبيل” وذلك بمدينة الحجاج في مركز “أبو عجرم”.

وقد صرح رئيس الجمعية د. “نواف بن ذويبان الخالدي” بأن الجمعية تنفذ هذا المشروع لأول مرة وسيستمر بإذن الله

ثم بدعم المحسنين على مدار العام ونستهدف حاليًا قوافل حجاج بيت الله الحرام العائدين لبلدانهم من الدول الشقيقة

العراق و الاردن و بلاد الشام عامةً وكذلك عابري السبيل وبعض مساجد مدينة سكاكا والأسر المسجلة بالجمعية.

وأضاف الخالدي بأنه يمكن المساهمة في هذا المشروع الدائم بحول الله

عن طريق التحويل للحساب رقم SA7980000154608010374373

والمخصص لهذا المشروع كما يمكن التواصل مع الجمعية على جوال أو واتس اب رقم 0504645226

كما قدّم الخالدي خالص شكره وتقديره لكل من ساهم وتبرع لهذا المشروع سائلاً المولى عز وجل للجميع الأجر والمثوبة.

الجدير بالذكر بأن مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم قد بدأت باستقبال أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين

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من مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضتهم.