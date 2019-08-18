6 تحذيرات خلال 70 يوم من السفارة السعودية بـ #أنقرة

صحيفة الخليج الالكترونية

عادت سفارة المملكة العربية السعودية بتركيا لتحذر مواطنيها ورعاياها للمرة السادسة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ 70 يوم فقط، حيث حذرت هذه المرة من ارتياد منطقتي “شيشلي” و”تقسيم” بعد غروب الشمس، لخطورة تلك المناطق على السياح وإمكانية تعرضهم للإعتداء والسرقة أو حتى القتل.

وقالت السفارة في بيانها الذي بثته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “أن سائحين سعوديين تعرضا لهجوم مسلح في أحد المقاهي الواقعة في منطقة شيشلي بمدينة إسطنبول مما تسبب في إصابة أحدهم بعيار ناري بالإضافة إلى سرقة أمتعتهم الشخصية وممتلكاتهم الخاصة”.

كما تعرضت أيضًا سيدة أردنية للإعتداء بالضرب من قبل سائق أجرة تركي، وذلك بعد أن اصطدم بها وهي تعبر الطريق ليقوم بضربها لاحقًا أمام ذويها وأعين المارين في منطقة تقسيم، وذلك بعد مشادات كلامية بينهم.

وكانت قد حذرت السفارة السعودية في مايو الماضي 2019م مواطنيها المستثمرين في القطاع العقاري بتركيا وهو التحذير الأول من الستة تحذيرات بالتأكد من مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار هنالك.

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واستعرضت السفارة أغلب المشاكل التي يتعرض لها المستثمرين السعوديين هنالك وأهمها عدم استلام سندات التمليك أو استلام سندات تمليك برهن عقاري ومنعهم من دخول مساكنهم بالرغم من دفع كامل المبلغ عوضًا عن تهديدات شركات المقاولة لهم.

إلى ذلك أصدرت عقبها السفارة تحذيراً ثانياً في يوليو 2019م يُحذر من عمليات النشل وسرقة جوازات السفر والمبالغ المالية التي بحوزتهم في تركيا.

ثم عادت بعد ستة أيام من ذات الشهر أي في يوليو لتنبه بضرورة حمل أصل جواز السفر لأنه في حال ايقافه من قبل السلطات الأمنية فلن يعترفوا إلا بأصل الجواز.

وأطلقت عقبها تحذيرها الرابع في يوليو 2019م لتطلب من مواطنيها توخي الحذر من حرائق الغابات التركية والابتعاد عنها لتلحقه ببيان آخر تُحذر فيه المواطنين من التعرض إلى عمليات نصب من مكاتب تأجير السيارات في تركيا.

الجدير بالذكر أن تركيا أصبحت ضمن ثامن أعلى دول في معدل وقوع الجرائم تبعًا لضعف الأمن والتراخي في التعامل مع قضايا الاعتداء على السياح.