العدل توضح الإجراء المتبع حال تأخر مراجعة المحكمة بعد تقديم صحيفة الدعوى

صحيفة الخليج الالكترونية شددت وزارة العدل على أهمية تقديم صحيفة الدعوى مرة أخرى إذا تأخر المواطن عن مراجعة الدائرة المختصة مدة الأيام العشرة المحددة. جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المواطنين عبر حساب التواصل العدلي لوزارة العدل في “تويتر”: “طبعت صحيفة الدعوى وتأخرت عن مدة الأيام العشرة المحددة كمدة للمراجعة فما العمل؟”. ورد حساب التواصل العدلي بقوله “عليك تقديم صحيفة دعوى مرة أخرى ومراجعة المحكمة في المدة المحددة”.

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