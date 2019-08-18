مساند يكشف إجراءات وشروط استقدام “الخليجي” لعمالة منزلية إلى #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية تلقى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، تساؤلا يتعلق بالإجراءات الخاصة بـ “الخليجي” الراغب في استقدام خادم أو خادمة في المملكة. وقال “مساند” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” : “عزيزنا العميل بناء على ضوابط الاستقدام.. عدد التأشيرات المستحقة للرجل السعودي/ الخليجي المتزوج( ٥ ) تأشيرات”. وأضاف: “علما أن الحد الأعلى للتأشيرات الرجالية (٣) منها عامل منزلي واحد فقط، والقدرة المالية المطلوبة لإصدار التأشيرة ( ١ ) تعريف بالراتب أو رصيد بالشهادة البنكية ( ٢٥.٠٠٠ ) ” .

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