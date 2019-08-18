لتلافي آلام الظهر والمفاصل.. #الصحة تعرف بطريقة الجلوس الصحي

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صحيفة الخليج الالكترونية
هناك الكثير من الأشخاص يضطرون للجلوس لساعات طويلة بسبب طبيعة عملهم، والذي قد يكون له تأثير سلبي على صحة الشخص، وخاصة اذا كانت وضعية الجلوس خاطئة.
وقد عرضت وزارة الصحة طريقة الجلوس الصحي، التي تساهم في حماية العمود الفقري وتخفيف الثقل على المفاصل، والحماية من آلام الظهر والعضلات
ولتلافي هذه الآلام؛ حثت الصحة على تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة على الأقل، وذلك بالوقوف أو المشي، ووضع الكتفين متجهين للخلف والظهر مستقيماً، كما يجب أن تلامس المؤخرة ظهر الكرسي وجعل القدمين مسطحتين على الأرض.
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