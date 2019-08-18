تعرف على أعلى درجات حرارة سجلت اليوم بـ #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
سجل مرصد الأحساء أعلى درجات حرارة اليوم الأحد حيث بلغت 45 درجة مئوية.
وأفادت الأرصاد أنه تم تسجيل 44 درجة مئوية في كل من مرصد الدمام، ينبع، والظهران.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، ولا تزال الفرصة مُهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
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