سمو وزير الثقافة يوجه بتأسيس “أكاديميات الفنون”

الخليج - سلمى القحطاني

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في بناء وتنمية الإنسان، وتماشياً مع رؤية وتوجهات وزارة الثقافة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وجه سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزارة الثقافة بتأسيس أكاديميات للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.

وأكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن الاستثمار في بناء القدرات من أهم مقومات تشجيع القطاع الثقافي، الذي يحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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وقال سموه إن المملكة غنية بالفنون الثرية والمتنوعة وبالمواهب والإنتاج الفني، لافتاً إلى أن أكاديميات الفنون ستكون بداية للتأهيل الأكاديمي لها داخل المملكة.

وستنطلق أكاديميات الفنون بأكاديميتين *في المرحلة الأولى*؛ واحدة متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف، وستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020م وتستهدف 1000 طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى. فيما ستكون الأكاديمية الثانية خاصة بالموسيقى وستستقبل 1000 طالب ومتدرب ابتداءً من العام 2021م. وتأتي الأكاديميتان ضمن المبادرات الـ 27 التي أعلنتها الوزارة كحزمة أولى، وذلك سعياً من الوزارة لرفد القطاع الثقافي بالمخرجات المميزة.

وعقدت الوزارة ورش عمل عدة حول تعزيز بناء القدرات في القطاع الثقافي مع مسؤولين ومتخصصين وخبراء سعوديين ودوليين، كما أجرت دراسة شاملة للعرض والطلب في السوق السعودي في القطاعات الثقافية، وأكدت الدراسة على ضرورة رفد القطاعات بكوادر مؤهلة أكاديمياً.