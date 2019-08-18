أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أثناء لقائه مع ولي عهد الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ضرورة تعاون دول الخليج فيما بينها، مشددا على أن "الغرباء سيرحلون" عن المنطقة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.
كان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيرانى علي رضا تنكسيري، أكد صباح اليوم أن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يهدد أمنها، حسبما أفادت قناة "العربية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إيران يؤكد ضرورة التعاون بين دول الخليج: "الغرباء سيرحلون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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