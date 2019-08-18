وزير خارجية إيران يؤكد ضرورة التعاون بين دول الخليج: "الغرباء سيرحلون"

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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أثناء لقائه مع ولي عهد الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ضرورة تعاون دول الخليج فيما بينها، مشددا على أن "الغرباء سيرحلون" عن المنطقة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.

كان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيرانى علي رضا تنكسيري، أكد صباح اليوم أن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يهدد أمنها، حسبما أفادت قناة "العربية".