دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإدارة الأمريكية تستعد لتمديد فترة السماح لشركة هواوي إلى 90 يوم إضافية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير جديد من رويترز عن خطط وزارة التجارة الأمريكية لمنح العملاق الصيني فترة سماح إضافية تمتد إلى 90 يوم، يمكن لهواوي خلالها الحصول على المنتجات الأمريكية المصرح بها، والتي قد تشمل نظام الأندوريد.

أعتمد تقرير رويترز الجديد على اثنان من مصادر المعلومات الموثوقة التي تؤكد على أن هواوي ستحصل على تمديد لمدة 90 يوم إضافية في فترة السماح التي قدمت سابقاً من الإدارة الأمريكية، وذلك بعد إنتهاء فترة السماح الأولى في 19 من أغسطس الجاري.

كما يوضح التقرير إلى أن فترة السماح الجديدة لن تختلف في قيودها عن فترة السماح الأولى، حيث ستتمكن شركة هواوي من شراء المنتجات الأمريكية المصرح بها فقط.

Advertisements

أيضاً يشير التقرير إلى أن فترة السماح الجديدة تأتي في إطار المفاوضات القائمة بين الصين والإدارة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يعقد إجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني جين بينغ في نهاية الأسبوع المقبل، للوصول إلى قرارات نهائية حول مستقبل شركة هواوي، أيضاً وفقاً لمصدر رويترز فمن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن فترة السماح الجديدة يوم الاثنين المقبل.

المصدر

هذا الموضوع الإدارة الأمريكية تستعد لتمديد فترة السماح لشركة هواوي إلى 90 يوم إضافية ظهر على التقنية بلا حدود.