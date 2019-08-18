شكرا لقرائتكم خبر عن سوق عكاظ يفتح أبوابه الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى التابع لموسم الطائف مصيف العرب، أن سوق عكاظ سوف يفتح أبوابه بعد غد الثلاثاء، فى تمام التاسعة مساء، على أن يغلق أبوابه فى تمام الثانية بعد منتصف الليل، وفقا لـ"سبق" السعودية.

وأشار المركز إلى أن أول رحلة لنقل الزائرين بالأتوبيسات المجانية تنطلق فى الساعة الثامنة والربع مساء الثلاثاء من محطة "جورى مول".

وأوضحت إدارة موسم الطائف، أن هذه المواعيد ستكون يوم الافتتاح فقط ولا تسرى على بقية الفعاليات فى قرية ورد فى الردف وقرية الهجن فى حديقة الملك فيصل والسينما فى حديقة الملك عبدالله.

وسوف يتم استقبال الزائرين الأربعاء ٢١ أغسطس، من الخامسة عصراً وحتى الثانية عشرة.