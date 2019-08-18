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تونس تضبط 27 شخصا بينهم ليبيان لدى محاولتهم الهجرة غير الشرعية لأوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، ضبط 13 شخص  من بينهم 4 متهمين فى قضايا اختلاس، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، عبر الحدود البحرية باتجاه ايطاليا، وبحوزتهم مبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 650 يورو.

 

كما تم القبض على 4 آخرين  من قبل  فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالنّفيضة ولاية سوسة، بصدد محاولة التّسلل الى إحدى الشّاحنات المتّجهة الى الميناء التّجاري ، لاجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبّا.

 

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وألقى  المركز البحري للحرس الوطني بالجدارية معتمدية جرجيس  القبض على  8 أشخاص أصيلي الجهة، وقد حُجز لديهم محرّك بحري وكميّة من المحروقات وجهاز لتحديد المواقع قصد المشاركة في عمليّة إبحار خلسة باتّجاه ايطاليا .

 

كما ضبط المركز البحري للحرس التونسى على مستوى سواحل الجهة مركب بلاستيكي مجهّز بمحرّك على متنه شخصان يحملان جنسيّة ليبيّة (كانا قد أبحرا من السّواحل اللّيبية باتّجاه إيطاليا) والاحتفاظ بهما من طرف المركز البحري للحرس الوطني بالكتف .

 

 

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