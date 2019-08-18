شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال 3 إرهابيين من تنظيم "داعش" بمحافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العراقية، اختراق وتفكيك خلية إرهابية واعتقال 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى بمدينة الموصل في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد، أن الاستخبارات العسكرية نفذت عملية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها من اختراق وتفكيك خلية إرهابية، وإلقاء القبض على الرؤوس الثلاثة المدبرة لها، بعد نصب كمين محكم في قرية "السحاجي" غربي الموصل.

وأوضحت أن الإرهابيين الثلاثة من أبرز مقاتلي تنظيم "داعش"، ونفذوا عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وأنهم مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4) إرهاب.