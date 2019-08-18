شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع السعودية..ماراثون تاريخ الحضارة والعلوم ينطلق من استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مارثون "تاريخ الحضارة والعلوم" لأول مرة من القارة الأسترالية بالشراكة بين دارة الملك عبد العزيز والملحقية السعودية الثقافية بأستراليا ومبادرة "سعودي ويكيبيديانز" في محاولة جادة لجذب مزيد من المدونين والمطورين لمقالات موسوعة ويكيبيديا وترجمة أخرى إلى اللغة العربية لرفع منسوب المعلومات العربية في شتى الجوانب عن طريق المسابقة التفاعلية بين المبتعثين، وفقا لـ"واس".

يهدف المشروع لتقديم نموذج مثالي للجهات التعليمية والعلمية في المملكة العربية السعودية للاستفادة من آليات تنفيذه للمبادرة بتقديم نماذج مماثلة تدعم توجهات وطموحات المدونين الناطقين باللغة العربية إلى رفع المحتوى المعرفي العربي في ويكيبيديا .

وأوضح مدير مشروع "ويكي دون" الدكتور زهير بن عبد الله الشهري ، أن هذا الماراثون يهدف إلى المشاركة في سد العجز الإثرائي العربي في موسوعة ويكيبيديا في المجالات الحضارية والعلمية من خلال بناء وتحفيز المجموعات التطوعية بالتدريب والمصادر والجوائز وكل ما ييسر التفاعل الاثرائي، ويستثمر في الفرص ومنها المبتعثين وقدراتهم ومهاراتهم العلمية والتقنية في الاثراء النوعي الموثوق .

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وأوضح مؤسس ورئيس مبادرة "سعودي ويكيبيديانز" الدكتور سلطان الحياني أن المبادرة جاءت إيماناً بالدور الكبير للمبتعثين في المساهمة في تعزيز الشخصية الوطنية للشباب السعودي وربطهم بهويتهم، وتعزيز مفهوم أثر الفرد في إحداث الأثر، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التطوع في العالم الرقمي.