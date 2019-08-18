شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لبنانى: أولوية العمل الحكومى حاليا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزيرالصناعة اللبنانى وائل أبو فاعور، أن أولوية العمل الحكومى في المرحلة الراهنة تتركز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية لا سيما في ظل عدم وجود معضلات سياسية تحول دون قيام الدولة والحكومة بواجباتها وعملها.

ورجح أبوفاعور - في تصريح اليوم الأحد - أن يقوم رئيس الوزراء سعد الحريرى عقب انتهاء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعودته إلى بيروت بالدعوة إلى اجتماعات مكثفة للحكومة من أجل المضي قدما في المسار المالي والاقتصادي للبنان.

وقال: "لا اعتقد بحقيقة التهويل من خطورة الوضع المالي والاقتصادي، فالأوضاع لا تزال تحت السيطرة، والأهم أن هناك إرادة سياسية واضحة تم التعبير عنها خلال الاجتماع المالي الذي عقد مؤخرا بالقصر الرئاسي وأسفر عن خريطة طريق تم الاتفاق عليها وسيبدأ نقاشها في الحكومة وإقرارها، وطالما هذه الإرادة السياسية متوفرة، فإن المعالجة المالية والاقتصادية ستكون موجودة".