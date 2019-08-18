شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عجمان الانتخابية بالإمارات تبدأ استقبال المرشحين لعضوية «الوطنى» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت اللجنة الانتخابية في إمارة عجمان اليوم استقبال المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 ، وذلك بعد أن أكملت اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوطنية استعداداتها منذ وقت مبكر، حيث عقدت العديد من الورش التدريبية للفريق العامل باللجنة، وفقا للبيان الإماراتية.

وقال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي رئيس اللجنة الانتخابية في إمارة عجمان، وفقا للبيان، أن اللجنة أكملت استعداداتها لاستقبال المرشحين للتيسير عليهم وإكمال إجراءات تسجيلهم إلكترونيا حيث تم تخصيص 5 كاونترات لاستقبالهم، منها كاونتر لاستقبال المرشحين واستلام البيانات والوثائق وآخر خصص لاستلام الرسوم المستحقة على كل عضوية وثلاثة أخرى لعملية التسجيل، إضافة إلى تخصيص مواقف لهم.

وناشد السويدي كافة المرشحين بضرورة الإسراع لتسجيل أسمائهم تحاشيا للازدحام والانتظار حتى اليوم الأخير لعملية التسجيل، مؤكداً على ضرورة إحضار كافة الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة للترشح التي أعلن عنها سابقا.

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ومن جهة أخرى أكد اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات المجلس الوطني 2019، أن اللجنة أعدت خطة أمنية محكمة لتأمين سير الانتخابات في دورتها الرابعة المقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل، والتي تقام في 39 مركزا انتخابيا على مستوى الدولة، وفقا للبيان الإماراتية.

وأضاف أنها ستعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعترض سير العملية الانتخابية وحدد مجموعة من الإرشادات الواجب على الناخبين اتباعها لإنجاح العملية خصوصا يوم الاقتراع، من بينها عدم الانصياع للشائعات وترديدها، وعدم التدافع أمام اللجان الانتخابية.

وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات المجلس الوطني، إن هناك خطة أمنية متكاملة تمت مناقشتها، من قبل اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات المجلس الوطني، وتهدف في المقام الأول إلى التسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم وإجراء عملية التصويت بكل سهولة ويسر، كما أن الخطة ستسهم في تحقيق النظام العام وضمان سير عملية الاقتراع بكل يسر وسلاسة، في كل المراكز الانتخابية الموجودة بإمارات الدولة.

وأوضح أن الخطة ستعمل على تذليل جميع العقبات أمام سير عمل لجان الانتخابات، وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع، والخروج منها، وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك، وتسهيل عملية التصويت بما يحقق أكبر مشاركة من أعضاء الهيئة الانتخابية، والخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية.

وأشار الشريفي إلى أن وزارة الداخلية ستقدم جميع التسهيلات وتذلل جميع العقبات أمام جميع المواطنين، من مرشحين وناخبين، لتوفير المناخ الملائم لهذه الاحتفالية الديمقراطية، في ظل قيادتنا الرشيدة ، خاصة أن الانتخابات المقبلة تتطلب تضافر الجهود ومضاعفاتها، في ضـوء الحجـم الكبير لأعـداد المواطنين الموجودين ضمن قـوائم الانتخابات، موضحا أن الوزارة تعمل جاهدة على أن تخرج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، حيث ستعمل اللجنة بروح الفريق الواحد هدفه أمن واستقرار وأمان الوطن والمواطنين.