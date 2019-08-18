شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: العنصر النسائي يكتسح مرشحى المجلس الوطنى الاتحادى بالشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأول لتسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتى بإمارة الشارقة إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين وخاصة من العنصر النسائي للترشح لخوض الانتخابات، إذ أجمعوا على أن إجراءات التسجيل كانت سلسة وسريعة، ولم يواجهوا أي عوائق أثناء عملية التسجيل.

ورصدت "الإمارات اليوم" العديد من السيدات اللواتي سجلن للترشح لانتخابات المجلس الوطني القادمة، إذ سجلت لجنة إمارة الشارقة أول طلب ترشح تقدمت به سيدة لخوض الانتخابات، إضافة إلى قدوم مرشحة برفقة أبنائها، وأخرى برفقة زوجها، لتشجيعهم ودعمهم في أول خطوة لهم في المشاركة بالعرس الديمقراطي والوطني، إضافة إلى ترشح سيدات ممن كنّ من أعضاء المجلس الوطني السابق، فضلاً عن ترشح عدد من السيدات من الأعضاء في المجلس الاستشاري بالشارقة، وذلك حبا منهن لخوض تجربة برلمانية وانتخابية جديدة.

وقال رئيس لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني عيسى سيف بن حنظل، أن الساعات الأولى شهدت إقبالا كبيرا ومشاركة مميزة من السيدات، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على توفير كافة التسهيلات والإجراءات لتسجيل المرشحين.

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وتابع: كان سير التسجيل للمشاركة في الانتخابات سلس ودقيق، إذ لم يواجه المرشحين أي عوائق، ولم تتلقى اللجنة أي ملاحظة من المرشحين حول عملية التسجيل أو مراحلها، مشيراً أن عملية التنظيم وفريق اللجنة ساهم في نجاح عملية التسجيل في يومها الأول.

وأضاف بن حنظل أن عملية التسجيل تستغرق دقائق قليلة ولا تؤخذ وقت طويل، مشيراً إلى وجود إقبال من السيدات واضح، وذلك بعد منح المرأة 50 في المئة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي سيعزز المنافسة بين السيدات في هذه الدورة.

وتجرى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي فى الإمارات فى الـ 5 من اكتوبر المقبل، فى 39 مركز انتخابى، ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي فى الإمارات السلطة الرابعة في الدولة، وله دوره البرلماني والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضواً، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

ويعد من أهم أدواره مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.