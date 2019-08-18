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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في المعارضة إن تحالف قوى الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي وسليمان حسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.
© REUTERS / UMIT BEKTAS
وقال كباشي، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز" عربية، إن "الفريق عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا للمجلس السيادي في الفترة الأولى".
كما ذكر المتحدث أن محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، سيكون ضمن المجموعة العسكرية في المجلس، وكذلك الفريق ياسر العطا، مضيفا "ربما مساء اليوم أو غدا نعلن عن الاسمين الآخرين".
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: تحالف المعارضة السوداني يحدد أعضاءه الخمسة في مجلس السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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