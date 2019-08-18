مصادر: تحالف المعارضة السوداني يحدد أعضاءه الخمسة في مجلس السيادة

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في المعارضة إن تحالف قوى الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي وسليمان حسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.

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وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، أمس السبت، أن الرئيس الحالي للمجلس الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، الذي سيعلن عن تشكيله غدا بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي سيتكون من 11 شخصا بينهم 5 عسكريين.

وقال كباشي، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز" عربية، إن "الفريق عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا للمجلس السيادي في الفترة الأولى".

كما ذكر المتحدث أن محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، سيكون ضمن المجموعة العسكرية في المجلس، وكذلك الفريق ياسر العطا، مضيفا "ربما مساء اليوم أو غدا نعلن عن الاسمين الآخرين".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.